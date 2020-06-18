Сьогодні, 17 червня, в центрі Києва відбулися акції прихильників та супротивників партії Шарія, які супроводжувалися зіткненнями протестувальників та масовими бійками.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, вранці в середу, 17 червня, прихильники партії Шарія влаштували акцію проти Президента Володимира Зеленського під стінами Офісу Глави держави в Києві.

Паралельно націоналісти організували контракцію під назвою “Київ не для Шарія”. Участь у ній взяли представники “Демократичної сокири”, “Руху ветеранів України” та “дружніх патріотичних організацій”.

Протягом дня між прихильниками та супротивниками Шарія відбулися кілька зіткнень.

Зіткнення під Офісом Президента

На 10 годину ранку прихильники партії Шарія прийшли на Банкову з національними прапорами України та символікою партії.

Близько 10:20 годин до місця проведення акції продовжували сходитися її учасники. Неподалік від Офісу Президента група націоналістів підбігла до групи прихильників Шарія. Націоналісти напали на прихильників Шарія, активісти з обох сторін розпилювали газ та кидали запалені фаєри.

Зіткнення на акції

Безпосередньо на місці проведення протестів учасників акцій розділяли ряди правоохоронців. Націоналісти кидали яйця в прихильників партії Шарія, а також розтягнули банер: “Шарія під плінтус”.

Близько 12 годин, як повідомили в поліції Києва, “агресивно налаштовані молоді люди” (з якою зі сторін — не уточнюються) кинули кілька димових шашок в опонентів та застосували сльозогінний газ. Кілька людей були затримані.

Зіткнення у метро

Близько 13:40 годин, вже після проведення акцій протесту, відбулися зіткнення в метрополітені на станції Театральна. Кілька людей з символікою партії Шарія напали на своїх опонентів.

На відеозаписі з місця подій видно, як група чоловіків, серед яких були люди в футболках з символікою партії Шарія, загнали в кут кілька людей. У кутку вже лежачих людей нападники почали бити, в тому числі палицями. Один з постраждалих сказав, що він — ветеран “Азова”.

На світлинах, наданих поліцією, видно, як потерпілий, який представився ветераном “Азова”, захищаючись, розпилював газ.

Після нападу на ветерана “Азова” на тій же станції метро було побито кількох осіб, одягнених у футболки з символікою партії Шарія.

За даними поліції Києва, на станції метро “виникла словесна перепалка, яка перейшла в бійку із застосуванням газових балончиків”, а її учасниками були “двоє агресивно налаштованих чоловіків і група осіб”.