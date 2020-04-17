Державна казначейська служба України повідомила, що протягом першого кварталу 2020 року у корупціонерів конфіскували 14 284 гривень 45 копійок.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит голови експертної організації StateWatch, керівника проєкту “Марлін” Канєвського Гліба.

Зокрема, сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення складає 13 334 грн 45 копійок.

Крім того, від реалізації майна та надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення до держбюджету надійшло 950,00 грн.