Про це йдеться у відповіді відомства на запит голови експертної організації StateWatch, керівника проєкту “Марлін” Канєвського Гліба.
Зокрема, сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення складає 13 334 грн 45 копійок.
Крім того, від реалізації майна та надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення до держбюджету надійшло 950,00 грн.
- Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос, який раніше опублікував “плівки Єрмака”, заявив у НАБУ про “безпрецедентну корупцію” в Державній податковій службі.