Про це, зокрема, повідомляють американський телеканал CNN та видання The Verge.

Тестова версія Starship SN10 (десятий серійний випробувальний апарат) була запущена з території приватного космодрому SpaceX у населеному пункті Бока-Чіка (штат Техас) у середу, 3 березня.

Льотні випробування прототипу Starship спершу були перервані незадовго до зльоту (приблизно за одну секунду до старту через занадто велику тягу одного з двигунів). З другої спроби його таки запустили – о 18:14 за північноамериканським східним часом (приблизно о 01:14 за київським часом 4 березня).

Прототип злетів на висоту в приблизно 10 км, після чого здійснив вдалу посадку. Це було перше успішне приземлення прототипу Starship (попередні версії вибухали при спробі посадки).

Проте вже через кілька хвилин Starship SN10 вибухнув на посадковому майданчику. Як пише видання The New York Times, передбачається, що вибух стався через витік палива.

Oof. SN10 has decided to join SN8 and SN9.

Still a great advancement with the landing.

➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/RiXV6e3u04

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021