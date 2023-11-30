Кириленко пояснив, що є випадки, коли бізнес намагається приховати певну інформацію про бенефіціарів, походження коштів або надає її не в повному обсязі. За його словами, особливо це стосується великого бізнесу, який «може залучити фахових юристів, які розуміють, як сформулювати відповідь, щоб затягнути процес».

▪️Перевірки з виїздом до суб’єкта господарювання можуть проводитися у випадку, якщо АМКУ не зможе отримати інформацію іншим чином, зазначив Кириленко.

▪️Він зазначив, що цей процес не буде схожий на слідчі дії. Цим будуть займатися працівники структурних підрозділів Антимонопольного комітету. Алгоритм роботи ще формується.

▪️За словами Кириленка, бізнесу будуть повідомляти про проведення перевірки після дозволу суду на її проведення.

▪️Працівники АМКУ мають безперешкодно заходити у приміщення та можуть вилучати необхідні документи, електронні носії та за потреби опломбовувати приміщення, в якому проводилася перевірка.

▪️«Не йдеться про середній чи малий бізнес. Така дія може бути необхідна під час розгляду справ великих промислових груп», – додав Кириленко.