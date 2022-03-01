За воєнні злочини та за злочини проти людства процес притягнення Росії до кримінальної відповідальності розпочато. На черзі Білорусь, яка є прямим союзником загарбників.

Про це повідомляє генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Генпрокурорка зазначила, що вороги наївно думають, що перебувають в зоні комфорту. Оскільки вони думають, що прикриються своїми воєнним чи політичними функціонерами.

“Маячня сивої кобили. Ми вже почали консультації з нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити затримання російських злочинців під час спроб перетину кордонів цивілізованих країн”, – повідомила вона.

У процесі притягнення до відповідальності вже є перші результати. Офіс генерального прокурора повідомив про підозру стосовно посягання на територіальну цілісність України. Це стосується 450 депутатів Держдуми, 167 депутатів Ради федерації та російського генералітету.

Зокрема прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок повноцінного розслідування ситуації в Україні. Наразі дозвіл має надати Досудова палата суду. Після цього розпочнеться повноцінний судовий процес.

“Чому для нас важливий Міжнародний кримінальний суд? Він може видавати ордери на ваше затримання в інших країнах світу. Сховатися буде непросто, виїхати до європейських вілл, маєтків і на моря теж! Країн, що ратифікували Римський статут МКС – 123 і в кожній на вас буде “червоний прапорець” на кордоні”, – наголосила Венедіктова.

Україна вже відкрила кримінальне провадження за воєнні злочини в Україні щодо Білорусі. Оскільки вони є плацдармом для відкритої агресії та пособниками вторгнення.