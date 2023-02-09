Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу у Вашингтоні.

“Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями й партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні”, — сказав Блінкен.

Читайте також: США можуть дозволити третім країнам передати Україні F-16

За його словами, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер російської агресії. Він запевнив, що американці завжди хотіли переконатися, що Україна має у своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент.

Блінкен наголосив, що для ефективного використання зброї потрібна серйозна підготовка та цілісна стратегія.