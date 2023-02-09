Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на його слова під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у середу у Вашингтоні.
“Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями й партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні”, — сказав Блінкен.
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За його словами, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер російської агресії. Він запевнив, що американці завжди хотіли переконатися, що Україна має у своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент.
Блінкен наголосив, що для ефективного використання зброї потрібна серйозна підготовка та цілісна стратегія.
- 31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах “першої хвилі” постачання із 12 країн.
- 19 січня міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини підписали “Талліннську декларацію”, зобов’язуючись надавати подальшу військову допомогу Україні у повномасштабній війні з Росією.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, – заявив радник міністра оборони України.