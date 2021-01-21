31 грудня 2020 року Камінь-Каширський відділ поліції ГУ НП у Волинський області відкрив кримінальне провадження проти виконавчої директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк. Зазначається, що провадження порушено за заявою очільника громадської організації “Журналісти проти корупції” Сергія Кота.

Про це повідомляється у відповіді Нацполіції на інформаційний запит ZMINA.

Відомо, що Кот звинувачує Романюк у “свідомо неправдивому повідомленні про злочин”. Мова йде про коментар очільниці ІМІ “Детектору Медіа” у публікації про продаж журналістських посвідчень організацією “Журналісти проти корупції”, яку очолює заявник.

Тоді Романюк розповіла, що організація “Журналісти проти корупції” продає журналістські посвідчення особам, які жодного стосунку до цієї сфери не мають. Також вона закликала Нацполіцію розслідувати такі порушення.

До речі, Кот поскаржився на дії Романюк до Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради. Експерти дослідили матеріали та дійшли висновку, що Романюк не порушила етику українського журналіста.

“Комісія дійшла висновку, що в зазначених публікаціях не міститься порушень Кодексу етики українського журналіста, а викладені факти відповідають дійсності”, – йдеться у висновку.

Водночас члени Комісії з журналістської етики та Незалежної медійної ради закликали Кота припинити торгівлю журналістськими посвідченнями.

“Але в мене тоді питання – так поліція після мого коментаря почала розслідування за фактом торгівлі журналістськими посвідченнями, чи ні? Бо якось незручно виходить тоді… Навіть не знала, що так може бути. Що за фактом коментаря в ЗМІ зі згадкою поліції проти тебе ж і порушать кримінальну справу”, – написала Романюк у Facebook.

Зазначимо, що на сайті “Журналісти проти корупції” й досі опубліковане повідомлення в якому пропонується за сплату членських внесків видати будь-кому журналістське посвідчення. Водночас ця людина зобов’язується брати участь у громадських заходах організації та публікувати на її сайті не менш ніж одну статтю на місяць. Автори зазначають, що мати журналістське посвідчення корисно переліку осіб, куди внесено “юристів”, “підприємців”, “місцевих депутатів” та “автолюбителів, які люблять подорожувати”.