Про це повідомляє пресслужба ОП.
Глава держави нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз стосовно застосування ядерної зброї з боку РФ, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції в лютому цього року, незадовго до початку повномасштабного нападу на Україну.
Він зауважив, що залишити без відповіді таку зухвалу відповідь означатиме спонукання інших країн до використання ядерної зброї як шантажу.
“Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї”, – наголосив очільник держави.
Зеленський також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо потреби в ядерному роззброєнні.
- Нагадаємо, у розвідці Сполучених Штатів Америки вважають, що російсько-українська війна, ймовірно, перейде у “більш непередбачуваний та ескалаційний” стан вже найближчими місяцями.
- Якщо Північна Корея шукала ще один привід, щоб продовжити свою програму створення ядерної зброї, вона просто знайшла його у вторгненні РФ в Україну. Той факт, що одна з небагатьох країн, які добровільно відмовилися від ядерного арсеналу, зараз піддається нападу з боку тієї ж країни, якій вона передала свої боєголовки, Пхеньян не омине.
- Джо Байден вважає, що розпочавши повномасштабну війну проти України президент РФ Володимир Путін намагався розколоти Європейський Союз та НАТО.
- Раніше у Державному департаменті США висловили занепокоєння, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області України, вдавшись до звичного сценарію – псевдореферендумів на окупованих територіях.