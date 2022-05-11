Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ядерні погрози мають бути підставою для жорсткої реакції та превентивних санкцій, адже це порушує міжнародні домовленості.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз стосовно застосування ядерної зброї з боку РФ, зокрема на Мюнхенській безпековій конференції в лютому цього року, незадовго до початку повномасштабного нападу на Україну.

Він зауважив, що залишити без відповіді таку зухвалу відповідь означатиме спонукання інших країн до використання ядерної зброї як шантажу.

“Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї”, – наголосив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо потреби в ядерному роззброєнні.