Про це повідомляє пресслужба ОП.

Глава держави нагадав, що неодноразово порушував питання щодо погроз стосовно застосування ядерної зброї з боку РФ, зокрема на Мюнхенській безпековій  конференції в лютому цього року, незадовго до початку повномасштабного нападу на Україну.

Він зауважив, що залишити без відповіді таку зухвалу відповідь означатиме  спонукання інших країн  до використання ядерної зброї як шантажу.

“Тому я вважаю, що мають бути превентивні санкції. Якщо людина говорить про це в медіа, якщо вона публічно це каже й погрожує застосувати ядерну зброю у разі… То далі навіть не цікаво, що ця людина говорить. У разі чого? Такі ультиматуми цілковито не цікаві. Це свідчить про те, що вже відбулася дискредитація будь-яких домовленостей щодо незастосування ядерної зброї”, – наголосив очільник держави.

Зеленський також зазначив, що повністю підтримує підхід щодо потреби в ядерному роззброєнні.