Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери. 

Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

 У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну. 