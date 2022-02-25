Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Спеціалісти не виключають розсилки подібних повідомлень в месенджери.
Попереджають, що ворожі сили мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
У відомстві закликають у жодному разі не відкривати цих листів і повідомлень. Також просять не забувати про кібергігієну.
- Нагадаємо, на Чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.