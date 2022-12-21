Серед найманців приватної військової компанії "Вагнер", які воюють зараз проти України на боці РФ, є й ті, кого у 2020 році затримували в Мінську, але згодом повернули Росії.

Про це йдеться в розслідуванні “Української правди”.

Всі ці роки “вагнерівці” були залучені спецслужбами РФ до бойових дій у Сирії, Лівії, Судані, ЦАР, Мадагаскарі, Україні. Вони причетні до чисельних воєнних злочинів, зокрема на території нашої держави. Наприклад, до збиття військово-транспортного літака ІЛ-76 у червні 2014-го, внаслідок чого загинули 49 українських десантників.

Спроба України влітку 2020-го покарати частину найманців була невдалою. “Вагнерівців”, затриманих у Білорусі, влада цієї країни видала Росії.

З початком повномасштабної війни РФ проти України підрозділи “вагнерівців” знову приїхали воювати до України. Зараз їх найчастіше помічають на Донеччині, поблизу Бахмута. До цього – на Луганщині та Харківщині.

За даними розслідування, одним із бойовиків виявився 41-річний Максим Кошман на прізвисько “Коршун”. З 2014-го він ­– позаштатний боєць ПВК “Вагнера” і один із 33 найманців, яких у 2020 році затримали в Білорусі й віддали Росії.

В Україні проти Кошмана відкрито кримінальне провадження за фактом участі у незаконному збройному формуванні під час псевдореферендуму в Слов’янську у 2014 році.

Після встановлення контролю над містом українськими військовими, Кошман втік до окупованої Горлівки й продовжив участь у війні проти України. Згодом він отримав російський паспорт.

Аналіз його соціальних мереж свідчить, що він досі проживає у так званій “ДНР”, отримував нагороди від терористів.

Серед тих, кого затримували у Білорусі у 2020 році, також Геннадій Фетісов. Раніше він служив у підрозділі “Беркут” української міліції. Нині мешкає в терористичній “ДНР” та воює проти України. Він активно підтримував у соцмережах початок “спецоперації” і псевдореферендум.

Ще один із колишніх затриманих у Мінську найманців “Вагнера”, Володимир Селіхов також підтримує війну Росії проти України. Він опублікував лише фото з війни у формі та із російським прапором. Інші – у цивільному, проте у коментарях він пояснює, що ці фото ­– старі.

Ще один “вагнерівець”, якого ідентифікували, Андрій Чернишов брав участь у захопленні Луганського аеропорту влітку 2014-го. Чотири роки потому потрапив до списку СБУ, як найманець, якого доставили до Сирії на ракетному крейсері “Варяг” і котрий воював у цій країні. У 2022 році повернувся воювати проти України і влітку загинув.

Також загинув на війні проти України уродженець Комі Антон Вахтуров. Про це свідчить запис у соцмережах та в місцевих новинах.

За даними експрацівників українських спецслужб, саме Антон Вахтуров був одним з учасників страти цивільного у Сирії, коли бойовики ПВК “Вагнер” закатували беззбройного чоловіка, відрізали йому голову, розтрощили її кувалдою та спалили тіло. Все це бойовики знімали на відео.

Зазначимо, що раніше у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомили, що до повномасштабної війни проти України Росія залучила більш як вісім тисяч бойовиків незаконного збройного формування ПВК “Вагнера”.

За даними розвідки, більшість складу російської приватної військової компанії складають найманці із колишніх ув’язнених, на них також припадає найбільший відсоток загиблих.

До бойових дій на території України залучено понад 8 тисяч найманців ПВК “Вагнера” (“Ліга”). Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані серед ув’язнених.

Їхнє завдання – підтримка меншої за чисельністю групи досвідчених “контрактників”. При цьому, найбільші втрати особового складу складають саме колишні ув’язнені.

Крім того, у розвідці зауважили, що для того, щоб не опинитись під загрозою “кадрового голоду”, ПВК “Вагнера” терміново проводить підготовку кількасот додаткових найманців серед ув’язнених для відправлення у зону бойових дій.