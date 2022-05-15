Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Захисників атакували з неба, моря та землі. Проти них окупанти застосували запалювальні або фосфорні бомби. За словами радника міського голови, висновок щодо снаряда залишать спеціалістам.

За даними російських військових, вони використали на “Азовсталі” запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Їхня температура горіння досягає близько 2,5 тисячі градусів. При таких температурах ліквідувати загоряння майже неможливо.

Зазначимо, що на території заводу переховуються близько 600 тяжкопоранених бійців. Через брак медикаментів вони не можуть отримати належну медичну допомогу. Російські окупанти постійно обстрілюють з усіх видів озброєння та намагаються штурмувати “Азовсталь”.