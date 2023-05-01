Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку проти українських військових воює 25,6 тисячі російських армійців.

Про це йдеться в матеріалі “РБК-Україна”.

“На Бахмутському напрямку проти нас воює 25,6 тисячі особового складу, 65 танків, 450 бойових броньованих машин, 154 гармати, 56 реактивних систем залпового вогню”, – розповів Череватий.

Також він додав, що угруповання російських військ біля міста Бахмут Донецької області більше, ніж уся армія Чехії чи Угорщини.

За словами Череватого, втрати бойовиків РФ у районі Бахмута складають близько 100 загиблими щодня.

Додамо, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили понад 36 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші захисники стійко тримають оборону.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Залізне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

Крім того, як повідомляв Череватий, станом на 30 квітня окупанти не захопили “дорогу життя” з Часового Яру до Бахмута, якою постачають захисникам та цивільним продукти, ліки, озброєння тощо.

“Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення “дороги життя”, як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам “обрізати” нашу логістику”, – зазначив Череватий.

Він розповів, що на шляху до міста працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові маршрути. Це дозволяє доставляти у Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси та забирати поранених.

Наразі у місті тривають важкі бої, але, як запевнив речник, немає паніки чи неконтрольованості. Всі діють згідно з “визначеними наперед сценаріями”.

Череватий також додав, що росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що “вагнерівці” “закінчуються”.