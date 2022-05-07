Активна протидія та належне реагування країн світу щодо російської війни проти України має значення і для стримування політики Китаю стосовно Тайваню.

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами міністра оборони Японії Нобуо Кісі, КНР навмисно не оголошує свою позицію щодо російсько-української війни, проте уважно за нею спостерігає. Особливу увагу Пекін приділяє реакції міжнародної спільноти на події, оскільки це впливатиме на майбутні політику і дії країни в азійському регіоні.

“Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати хибний сигнал про те, що подібна політика може бути припустимою в інших частинах світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном”, – наголосив Нобуо Кісі.