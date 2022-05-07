Про це повідомляє The Washington Post.
За словами міністра оборони Японії Нобуо Кісі, КНР навмисно не оголошує свою позицію щодо російсько-української війни, проте уважно за нею спостерігає. Особливу увагу Пекін приділяє реакції міжнародної спільноти на події, оскільки це впливатиме на майбутні політику і дії країни в азійському регіоні.
“Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати хибний сигнал про те, що подібна політика може бути припустимою в інших частинах світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном”, – наголосив Нобуо Кісі.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження чергових санкцій проти Росії через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час свого виступу у фінансовому районі Лондона 5 травня виголосив, що країна диверсифікуватиме закупівлю енергії, використовуючи ядерні реактори та відновлювані джерела енергії задля зменшення залежності від російської енергетики.