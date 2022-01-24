Всеукраїнське об’єднання журналістів та активістів Медіарух виступило проти змін у мовленні телеканалів “Дом” та “Рада”, оскільки це може суперечити міжнародним стандартам та демократичним принципам.

Про це повідомляє Детектор Медіа.

Учасники Медіаруху занепокоєні тим, що у Верховній Раді 27 січня планують розглянути законопроєкт №4487 “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, у якому пропонується транслювати державний російськомовний телеканал “Дом” по всій Україні, а не лише на тимчасово окупованих територіях. Журналісти та активісти наголошують, що у такий спосіб президент Зеленський та учасники його фракції “Слуга Народу” можуть транслювати пропагандистські матеріали, спрямовані на користь чинної влади.

Також у Медіарусі наголосили на неоднозначності змін у мовленні телеканалу “Рада”. Якщо раніше там транслювали пленарні засідання, то наразі ж додалися студійні проєкти “де політтехнологи зі скандальною репутацією суб’єктивно та незбалансовано нібито роз’яснюють роботу парламенту. А це теж можна розцінювати як спробу впливу політичний дискурс в інтересах влади.

Більш того, держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на потреби телеканалу “Рада” 378 мільйонів гривень, тобто майже у 7 разів більше, ніж торік. При цьому, керівництво телеканалу не надає журналістам відповідей стосовно розподілу коштів, що може нести корупційні ризики.

“Саме тому, ми закликаємо президента Володимира Зеленського та фракцію “Слуга народу” відмовитися від планів включення державного каналу “Дом” до Універсальної програмної послуги задля поширення його мовлення на територію всієї країни, а також від використання телеканалу “Рада” у власних політтехнологічних цілях,” – зазначено у заяві.

Крім того, у Медіарусі закликали міжнародних партнерів України слідкувати дотриманням чинною владою зобов’язань України щодо ліквідації державного контролю над медіа, оскільки це суперечить європейським стандартам та нівелює реформи, які були запущені після Революції гідності.

Варто зазначити, що Медіарух було створено 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму стали “UA:Перший”, “Українське радіо”, “Громадське радіо”, ІА “Укрінформ”, ІА “Інтерфакс-Україна”, Liga.net, “Дзеркало тижня. Україна”, НВ, “Цензор.нет”, 5 канал, “Український тиждень”, Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, “Детектор медіа”, Інститут масової інформації, “Інтерньюз Україна”, Центр демократії та верховенства права, Фундація “Суспільність”, Національна асоціація медіа, “Донецький інститут інформації”, “Інститут демократії імені Пилипа Орлика”, Центр прав людини Zmina, згодом доєднались “Букви”, інші організації та окремі журнали — загалом понад 70 учасників.