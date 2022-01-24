Про це повідомляє Детектор Медіа.
Учасники Медіаруху занепокоєні тим, що у Верховній Раді 27 січня планують розглянути законопроєкт №4487 “Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб”, у якому пропонується транслювати державний російськомовний телеканал “Дом” по всій Україні, а не лише на тимчасово окупованих територіях. Журналісти та активісти наголошують, що у такий спосіб президент Зеленський та учасники його фракції “Слуга Народу” можуть транслювати пропагандистські матеріали, спрямовані на користь чинної влади.
Також у Медіарусі наголосили на неоднозначності змін у мовленні телеканалу “Рада”. Якщо раніше там транслювали пленарні засідання, то наразі ж додалися студійні проєкти “де політтехнологи зі скандальною репутацією суб’єктивно та незбалансовано нібито роз’яснюють роботу парламенту. А це теж можна розцінювати як спробу впливу політичний дискурс в інтересах влади.
Більш того, держбюджет на 2022 рік передбачає виділення на потреби телеканалу “Рада” 378 мільйонів гривень, тобто майже у 7 разів більше, ніж торік. При цьому, керівництво телеканалу не надає журналістам відповідей стосовно розподілу коштів, що може нести корупційні ризики.
“Саме тому, ми закликаємо президента Володимира Зеленського та фракцію “Слуга народу” відмовитися від планів включення державного каналу “Дом” до Універсальної програмної послуги задля поширення його мовлення на територію всієї країни, а також від використання телеканалу “Рада” у власних політтехнологічних цілях,” – зазначено у заяві.
Крім того, у Медіарусі закликали міжнародних партнерів України слідкувати дотриманням чинною владою зобов’язань України щодо ліквідації державного контролю над медіа, оскільки це суперечить європейським стандартам та нівелює реформи, які були запущені після Революції гідності.
Варто зазначити, що Медіарух було створено 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму стали “UA:Перший”, “Українське радіо”, “Громадське радіо”, ІА “Укрінформ”, ІА “Інтерфакс-Україна”, Liga.net, “Дзеркало тижня. Україна”, НВ, “Цензор.нет”, 5 канал, “Український тиждень”, Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, “Детектор медіа”, Інститут масової інформації, “Інтерньюз Україна”, Центр демократії та верховенства права, Фундація “Суспільність”, Національна асоціація медіа, “Донецький інститут інформації”, “Інститут демократії імені Пилипа Орлика”, Центр прав людини Zmina, згодом доєднались “Букви”, інші організації та окремі журнали — загалом понад 70 учасників.
- Нагадаємо, оновлений телеканал “Рада” веде мовлення з 15 грудня. Над цим оновленням працював політтехнолог Володимир Петров, який наразі є підозрюваним за чотирма статтями Кримінального кодексу.
- Про роботу Петрова на телеканалі стало відомо завдяки відеоролику, знятому у стінах парламенту за його участі. Згодом пресслужба телеканалу “Рада” заявила, що не причетна до знімання ролика з політтехнологом Петровим.
- Згодом Петров таки з’явився в етері “Ради” – і на це зреагувала Ірина Геращенко. Вона наголосила, що перший же день роботи оновленого телеканалу почався з брехні.
- П’ятий президент Україні, лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко потрапив до етеру каналу Рада – і висловив свою думку стосовно оновлення каналу на 320 млн гривень коштів платників податків.
- Нагадаємо, у грудні на порталі “ProZorro” було опубліковано оголошення про закупівлі послуг з розроблення творчої концепції програм телеканалу “Рада” та розроблення творчої концепції дизайну студії телеканалу. Сумарно на це виділено понад 15 млн гривень з бюджету.
- Відомо, що за знімання одного випуску програми “Ранкове шоу” ДП “Телеканал Рада” платить близько 160 тисяч гривень, а за кожен випуск новин — 15 тисяч гривень.
- Програма “Насправді” блогера Сергія Іванова, яка виходить на парламентському телеканалі “Рада” коштувала державному бюджету 630 тисяч гривень, по 52 тис. гривень за один випуск.
- Протягом року на державний російськомовний телеканал “Дом” з бюджету виділено майже мільярд гривень.
- Нагадаємо, незалежна медійна рада вимагає від державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” відмовитися від співпраці з Андрієм Пальчевським, попередня діяльність якого може зруйнувати репутацію телеканалу “Дом” та суперечить оголошеній місії телеканалу.
- Президент Зеленський у квітні 2020 року заявив, що вважає створення телеканалу своїм здобутком.
- У квітні державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- У липні “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Раніше з держбюджету пішло понад 30 млн гривень на рекламування російськомовного державного телеканалу “Дом”, який мав мовити на окупованих територіях.