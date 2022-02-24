Про це сповістила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські захисники вдарили по російських підрозділах зі стрілецької зброї, після чого окупанти відступили.

“Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, – одна пляшка запалювальної суміші з балкона або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника”, – зауважила Ганна Маляр.