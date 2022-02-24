Про це сповістила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, українські захисники вдарили по російських підрозділах зі стрілецької зброї, після чого окупанти відступили.
“Противник боїться! Звертаємось до громадян України, котрі готові знищувати ворога, – одна пляшка запалювальної суміші з балкона або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника”, – зауважила Ганна Маляр.
- Нагадаємо, станом на 20:00 ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами. Тривають обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об’єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.
- Також українців закликають вийти на захист Батьківщини проти російських окупантів. Щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні.
- Російським окупаційним військам не вдалось здійснити бліцкриг на території України.