За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, технічні та живі сили окупантів нищаться нашими військами.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

За інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів. Також на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.

Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації – вже шостий.

“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях”, – наголошується у відомстві.

Разом переможемо!