Про це повідомляє Генеральний штаб України.
За інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя було знищено близько 50 російських окупантів. Також на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.
Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації – вже шостий.
“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях”, – наголошується у відомстві.
Разом переможемо!
- Збройні сили України тримають оборону – техніка та живі сили окупанта, які прийшли на наші землі, нищаться.
- Нагадаємо, за інформацією Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, українські військові відбили місто Щастя від осійської атаки. Ворог зазнав значних втрат.
- У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету. Насправді ці перебої спровоковано перенавантаженням мережі.
- Якщо почули сирени, гудки підприємств поруч або попередження з гучномовців, першою чергою – не панікуйте.