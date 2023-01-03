Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Ці батареї допоможуть провайдерам живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв’язку з рідними та знати останні новини.
За даними Мінцифри, батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.
Зазначимо, що нещодавно Україна отримала третю партію терміналів супутникового зв‘язку, які відправлять у “Пункти незламності”. Крім того, у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що до України найближчими місяцями готують відправлення ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.
За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, договір підписано з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска щодо отримання додаткових антен Starlink.
“SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам”, – сказав він. Михайло Федоров особисто спілкувався з Ілоном Маском. Американський мільярдер підтвердив, що буде продовжувати підтримувати Україну.
Глава Мінцифри наголосив, що фінансові питання вирішено. Хоча контракту ще немає, але уряди деяких європейських країн вже готові розділити оплату за нього. Навесні ж Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.
Федоров підкреслив, що альтернативи супутниковому зв’язку немає. Нові станції будуть використовувати для стабілізації з’єднання в критичних ситуаціях, зокрема блекауту.
- Наприкінці листопада уряд заявляв, що веде перемовини про можливість придбання нової великої партії тисяч систем Starlink для України, заявляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- Міністр цифрової трансформації України заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.