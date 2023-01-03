Міністерство цифрової трансформації спільно з канадською технологічною організацією eQualitie передали українським провайдерам 172 батареї SBL, відтак це дозволить надавати інтернет ще близько 10-12 годин після відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Ці батареї допоможуть провайдерам живити інтернет-мережі, поки немає електрики, а людям – бути на зв’язку з рідними та знати останні новини.

За даними Мінцифри, батареї отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Переважно Харківської, Донецької, Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської. Це регіони, які мають найбільші труднощі з інтернетом через знеструмлення.

Зазначимо, що нещодавно Україна отримала третю партію терміналів супутникового зв‘язку, які відправлять у “Пункти незламності”. Крім того, у Міністерстві цифрової трансформації України повідомили, що до України найближчими місяцями готують відправлення ще понад 10 тисяч терміналів Starlink.

За словами віцепрем’єр-міністра і міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, договір підписано з корпорацією Space Exploration Technologies Corp. Ілона Маска щодо отримання додаткових антен Starlink.