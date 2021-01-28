Через зірвання нардепкою від "Слуги народу" Ладою Булах поправки до законопроєкту №4065 про зміни до Податкового кодексу Україна недоотримає у бюджет 3,7 млрд грн.

Про це у блозі на порталі Цензор.НЕТ повідомив директор департаменту конкурентоспроможності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Так, 17 грудня 2020 року Верховна Рада розглядала у другому читанні законопроєкт №4065, головною ідеєю якого було пом’якшення нещодавніх жорстких ініціатив у податковій сфері.

“Хвиля пом’якшення адміністративного та податкового тиску, яка пройшла в грудня 2020 стосувалася не тільки фізосіб-підприємців, а й багатьох галузей промисловості й сектора послуг. Одна з галузей, яка готувалася зазнати найбільших збитків — це тютюнова промисловість України. Але галузь готувалася прийняти удар, адже для тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) акцизи мають зрости відразу в 4,2 раза”, – пише Яворський.

При цьому комітет Верховної Ради пішов на компроміс — запропонував дещо сповільнити підвищення і внести поправку, згідно з якою акциз мав збільшитися втроє, а далі щороку зростати ще на 30%.

“Поправка була зірвана народним депутатом Ладою Булах. Саме за її пропозицією поправку було винесено на окреме обговорення, і вона набрала 211 голосів” за “(в т.ч. 168 голосів від фракції” Слуга народу “). Для прийняття поправки та запобігання істотних втрат держбюджету не вистачило лише 15 голосів. Перші результати цього провалу вже відомі — судячи з обсягу викупу акцизних марок на ТВЕН лише за січень втрати держави на недоотримання акцизу на ТВЕНи становитимуть 312 млн грн.

На рік це становитиме 3,7 млрд грн”, – розповів Яворський.

За його словами, ці втрати можна порівняти з річним бюджетом Херсона або Тернополя. Яворський наголосив, що різниця між тим, скільки могла б отримати держава і скільки вона реально отримує від акцизу в наступні місяці зростатиме.