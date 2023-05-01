За оцінками Білого дому, за минулі п'ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.

Про це повідомляє Sky News.

Деталізуючи останні оцінки, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі зауважив, що США вважають, що з грудня було ліквідовано близько 20 000 російських військових.

Половина з них належали до приватної військової групи “Вагнер”, додав Кірбі.

Він також наголосив, що російський наступ на Бахмут, що на східному Донбасі України, “зупинився” і “провалився”.

Протягом минулих місяців Москва зосередила своє вторгнення на Донбас, зокрема на місті Бахмут. Однак досі Бахмут не був повністю захоплений російськими військами – і українські військові почали контрнаступ у цьому районі.

У грудні 2022 року у матеріалі The Wall Street Journal зазначили, що битва за Бахмут стане критичною перевіркою “перспектив Росії у війні проти України”.

Згодом розвідка НАТО повідомила, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.

Зазначимо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що нині на Бахмутському напрямку проти українських військових воює 25,6 тисячі російських армійців.

Раніше стало відомо, що тритижневе протистояння в місті Вугледар на півдні України призвело до найбільшої танкової битви війни на цей час і завершилось гострою невдачею для росіян.

Нещодавно командуючий НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що війська Росії у повномасштабній війні проти України вже складають понад 200 000 осіб вбитими та пораненими.