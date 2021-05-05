Уряд Японії розглядає можливість продовження надзвичайного стану через стрімке поширення COVID-19 у Токіо та інших містах. Тому проведення Олімпійських ігор ставлять під сумнів.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

За попередніми даними, влада хоче продовжити протиепідемічні заходи у префектурах Токіо, Осака, Кіото і Хего через різке зростання числа випадків захворювання.

Продовження карантинних заходів викличе у влади побоювання щодо того, чи зможуть відбутися Олімпійські ігри у Токіо.

У середу, 5 травня, прем’єр-міністр країни Есіхіде Суга зустрінеться з міністрами уряду для обговорення продовження карантинних заходів.

Зазначимо, що в умовах надзвичайного стану уряд зажадав закрити ресторани, бари, кінотеатри та інші громадські місця. Також забороняли глядачам відвідувати масові спортивні заходи.

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.