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Проведення так званого «трибуналу» над українськими захисниками в Маріуполі вважатиметься воєнним злочином — ООН

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що проведення так званого "трибуналу" над українськими військовими полку "Азов" у Маріуполі буде воєнним злочином. 

Вівторок, 23 серпня 2022, 17:26
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Про це йдеться у відповідній заяві ООН.

“Міжнародне гуманітарне право забороняє засновувати суди виключно для засудження військовополонених і що навмисне позбавлення військовополоненого прав на справедливий і регулярний судовий розгляд є воєнним злочином”, — наголосили в ООН.

Управління ООН з прав людини закликало РФ надати незалежним спостерігачам доступ до військовополонених: “Якщо військовополонених звинувачують у скоєнні злочинів, вони мають право на належну правову процедуру та гарантії справедливого судового розгляду”, — заявила речниця Управління верховного комісара ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

Вона також зазначила, що відсутність доступу до українських військовополонених підвищує ризик того, що їх катують: “Ми стурбовані тим, що військовополонених, як правило, утримують без доступу до незалежних спостерігачів, наражаючи їх на ризик піддатися тортурам, щоб отримати зізнання”, — йдеться в повідомленні. 

ДОВІДКА. Спершу в мережі з’явилось фото кліток, які окупанти готують для українських військовополонених у маріупольській філармонії, а згодом ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін підтвердив, що захисників Маріуполя готують до показового “суду”.

Асоціації родин захисників “Азовсталі” звернулась до президента України Володимира Зеленського та міжнародних організацій щодо підготовки російськими окупантами трибуналу над захисниками Маріуполя та “Азовсталі”.

Теги: війна, ЗСУ, Маріуполь, російська агресія, російсько-українська війна, Азов, трибунал

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