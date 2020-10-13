Відповідну заяву оприлюднив Комітет виборців України.

У КВУ висловили стурбованість з приводу ініціативи Зеленського про проведення всенародного опитування в день голосування 25 жовтня.

“Процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України”, – наголошується в заяві.

У КВУ нагадали, що у вересні цього року схожі ініціативи вже розглядалися у Верховній Раді, проте не були підтримані. Так, законопроєктом №4043 “Про внесення змін до закону України “Про Центральну виборчу комісію” щодо опитувань громадської думки” пропонувалося надати ЦВК повноваження забезпечувати організацію підготовки і проведення опитування громадської думки. Проведення таких опитувань пропонувалося дозволити в день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах.

Цей законопроєкт не був ухвалений у ВР і був розкритикований експертами.

Варто зазначити, що ініціаторами подібних пропозицій виступали народні депутати від “Слуги народу” (зокрема, голова партії “СН” Олександр Корнієнко).

“Станом на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто проводитиме опитування, як визначатимуться питання, як відбуватиметься процедура голосування, опитування проводитиметься в приміщеннях виборчих дільниць чи за їх межами, які юридичні наслідки матимуть результати опитування”, – відзначають в КВУ.

В організації уточнили, що в разі залучення до проведення опитування членів дільничних виборчих комісій – це суперечитиме чинному законодавству України. Так, Виборчий кодекс передбачає чіткий набір процедур, які використовуються під час голосування на місцевих виборах, і визначає повноваження членів комісій.

“Враховуючи той факт, що до дня голосування залишається 12 днів, будь-яке додаткове навантаження на членів комісій потенційно може заблокувати виборчий процес”, – пояснили в КВУ.

Крім того, в Комітеті виборців нагадали, що проведення подібних опитувань вимагає серйозної підготовки, в тому числі, щодо роз’яснювальної роботи серед громадян.

“Виборці повинні мати достатньо часу для того, щоб зробити усвідомлений вибір щодо того чи іншого питання, а прихильники та опоненти різних варіантів відповідей повинні мати можливості для проведення агітаційної роботи серед громадян. У теперішніх умовах дотримання цих базових правил є неможливим і може розглядатися як маніпулятивна технологія та спроба впливу на результати голосування”, – підсумували в КВУ.