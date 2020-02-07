Про це розповіла в інтерв’ю виданню LB.ua директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.
“Цікава ідея пана Дубілета не має ніякого стосунку до перепису. Це є оцінка чисельності населення. А перепис – інформація приблизно по 50 питаннях про кожну людину, яка проживає в країні, – сімейний стан, освіта, зайнятість, джерела доходів, мова, етнічна приналежність тощо. Неможливо ефективно керувати країною, не знаючи, хто в ній живе”, – наголосила Лібанова.
Вона також пояснила, які методики використовувала команда Дубілета при підрахунку чисельності українців.
“Йдеться про побудову моделі (моделей) поєднання інформації 3-х головних мобільних операторів щодо кількості й розподілу по території України sim-карток, результатів спеціального опитування, проведеного Держстатом України щодо наявності мобільних телефонів, віку та статі їх власників, даних реєстру Пенсійного фонду України та даних Міністерства юстиції щодо народжень від 2005 року. Моделювання й дало змогу оцінити чисельність населення країни і областей та міст обласного підпорядкування”, – розповіла Лібанова.
При цьому вона висловила сумнів у точності оцінки віково-статевої структури населення України.
“Як теоретично можна більш-менш коректно оцінити статево-віковий склад населення кожної області, навіть не уявляю. З моєї точки зору, це вельми сумнівно. І, звісно, ці оцінки ніяк не замінюють перепис”, – зазначила Лібанова.
- Згідно з пробним (тестовим) переписом населення, який був організований Дмитром Дубілетом, станом на 1 грудня 2019 року в Україні проживало 37,289 млн людей. У Києві станом на 1 грудня проживали 3,7 млн людей.
- Згодом з’явилася інформація, що проведений Дубілетом перепис нібито міг бути зроблений простим множенням на 0,888 даних Державної служби статистики. Сам міністр спростував твердження про фальсифікацію пробного перепису українців, назвавши їх фейком. Дубілет також розповів про методи, які використовувалися при підрахунку чисельності населення.
- Дмитро Дубілет заявив, що Уряд ще не ухвалив рішення про проведення всеукраїнського перепису населення.