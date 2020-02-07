Підрахунок чисельності населення України, який відбувся під керівництвом міністра Кабінету Міністрів Дмитра Дубілета, не може замінити повноцінного перепису.

Про це розповіла в інтерв’ю виданню LB.ua директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

“Цікава ідея пана Дубілета не має ніякого стосунку до перепису. Це є оцінка чисельності населення. А перепис – інформація приблизно по 50 питаннях про кожну людину, яка проживає в країні, – сімейний стан, освіта, зайнятість, джерела доходів, мова, етнічна приналежність тощо. Неможливо ефективно керувати країною, не знаючи, хто в ній живе”, – наголосила Лібанова.

Вона також пояснила, які методики використовувала команда Дубілета при підрахунку чисельності українців.

“Йдеться про побудову моделі (моделей) поєднання інформації 3-х головних мобільних операторів щодо кількості й розподілу по території України sim-карток, результатів спеціального опитування, проведеного Держстатом України щодо наявності мобільних телефонів, віку та статі їх власників, даних реєстру Пенсійного фонду України та даних Міністерства юстиції щодо народжень від 2005 року. Моделювання й дало змогу оцінити чисельність населення країни і областей та міст обласного підпорядкування”, – розповіла Лібанова.

При цьому вона висловила сумнів у точності оцінки віково-статевої структури населення України.

“Як теоретично можна більш-менш коректно оцінити статево-віковий склад населення кожної області, навіть не уявляю. З моєї точки зору, це вельми сумнівно. І, звісно, ці оцінки ніяк не замінюють перепис”, – зазначила Лібанова.