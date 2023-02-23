Протягом 5 місяців 98 польських поліціянтів брали участь у секретній місії в Україні, займаючись розмінуванням деокупованих територій Київщини. Їм вдалося прибрати 2 000 небезпечних предметів.

Про це повідомляє Wirtualna Polska.

Зазначається, що Видання вже кілька місяців знало про секретну місію польської поліції в Україні. Але заради безпеки її поліціянтів не повідомляло про неї, доки не отримало офіційне підтвердження з Головного управління, що поляки перетнули кордон і перебувають у безпеці на території своєї держави.

Місію розпочали після звернення українців у 2022 році до членів оперативної групи ATLAS, яка об’єднує контртерористичні підрозділи ЄС.

В Україні попросили направити піротехніків для проведення робіт із розмінування території. Йшлося про місця, де витіснили росіян і куди не можна було повернутися, оскільки вони були заміновані.

За даними Wirtualna Polska, українська армія не має достатньої кількості саперів, аби швидко впоратися з завданням. Також це не можуть зробити військові сапери з країн НАТО, оскільки це буде розцінено РФ як провокація.

З усіх членів ATLAS відгукнулася тільки Польща.

До групи входили піротехніки, медики та члени бойових груп. Їхнім завданням був захист членів польської місії. Співробітники поліції також узяли двох собак.

Загалом поляки прибрали 2 000 небезпечних предметів та очистили дороги й поля від протитанкових і протипіхотних мін. Жоден із польських поліціянтів не постраждав. Вони працювали в Київській області.