У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що температурний скринінг на кордоні не запобігає поширенню атипового китайського коронавірусу.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВООЗ.

“Контроль температури тіла на в’їзді або виїзді сам по собі не є ефективним засобом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути очевидних симптомів через ранні стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти ліки і таким чином приховати симптоми”, – сказано в рекомендаціях.

В той же час в ВООЗ також наголошується, що подібні маніпуляції вимагають істотних інвестицій, які не варті принесеної користі.

“Найефективніше надавати правильні рекомендації мандрівникам і збирати дані про стан здоров’я після приїзду людини, включаючи контактні дані під час подорожі, щоб забезпечити можливість належної оцінки ризику”, – йдеться в повідомленні.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.