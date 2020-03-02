Про це повідомляється на офіційному сайті ВООЗ.
“Контроль температури тіла на в’їзді або виїзді сам по собі не є ефективним засобом запобігання поширенню інфекції між країнами, оскільки інфіковані особи можуть перебувати в інкубаційному періоді, у них може не бути очевидних симптомів через ранні стадії перебігу хвороби, або вони можуть прийняти ліки і таким чином приховати симптоми”, – сказано в рекомендаціях.
В той же час в ВООЗ також наголошується, що подібні маніпуляції вимагають істотних інвестицій, які не варті принесеної користі.
“Найефективніше надавати правильні рекомендації мандрівникам і збирати дані про стан здоров’я після приїзду людини, включаючи контактні дані під час подорожі, щоб забезпечити можливість належної оцінки ризику”, – йдеться в повідомленні.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що всіх людей, що прибувають в Штати з країн з високим ризиком інфікування коронавірусом Covid-19, будуть додатково перевіряти.