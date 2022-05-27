Понад 30 провідних вчених-правознавців та експертів з питань геноциду вважають, що є достатньо доказів, аби зробити висновок, що РФ підбурює до геноциду та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Експерти підписали відповідний правовий звіт, в якому звинувачують РФ у порушенні декількох статей Конвенції ООН про геноцид.

У звіті попереджають про серйозний та неминучий ризик геноциду в Україні. Звинувачення ґрунтуються на значному списку доказів злочинних дій військових РФ. Зокрема констатовано масові вбивства мирних українців, примусові депортації та негуманну антиукраїнську риторику, яку використовують російські високопосадовці.

Звіт підготували Інститут стратегії та політики New Lines, американський аналітичний центр та Центр прав людини Рауля Валленберга, який базується у Канаді. Звіт буде опубліковано сьогодні, а його копії розішлють у парламенти, уряди та міжнародні організації у всьому світі.

Представник Інституту New Lines Азім Ібрагім розповів, що вони зібрали провідних юридичних експертів зі всього світу, які вивчали докази воєнних злочинів РФ в Україні. Експерти дійшли висновку, що Росія несе відповідальність за порушення Конвенції ООН про геноцид.

Зазначається, що Азім Ібрагім був одним із тих, хто у березні приїхав до України, щоб зібрати докази для звіту.

“Поки що ми бачимо, що ця війна є геноцидною за своєю природою, з точки зору мови та способу її виконання. Це дуже, дуже очевидно”, – сказав він.

Він додав, що підписанти Конвенції ООН про геноцид несуть юридичне зобов’язання щодо запобігання геноциду, тому звіт закликає міжнародне співтовариство діяти.

“У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду. Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить Конвенцію”, – сказав Ібрагім.

У звіті експерти порівняли вбивства українців з різаниною у Сребрениці 1995 року та закликали світ діяти, поки не стало занадто пізно.

“Деталі масового вбивства понад 7000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з’явилися перед міжнародною спільнотою лише тоді, коли було надто пізно запобігти геноциду, який стався за лічені дні. У 2022 році ми маємо можливості точно відстежувати подібні звірства, як вони розгортаються, і відповідним чином реагувати”, – мовиться у звіті.

Також у документі прямо вказано, що винуватцем війни в Україні та, як наслідок, масових вбивств цивільних, є Росія та її посадовці, які увесь час підбурюють до геноциду українців та заперечують існування української ідентичності.

Зокрема такі заяви робив і президент РФ Володимир Путін, який дав зрозуміти, що незалежна держава Україна не повинна існувати. Інші російські посадовці, говорячи про українців, використовують такі слова як “тварини”, “брудні” та “підпорядковані”, а Україну описують як “нацистську державу”, яка “загрожує Росії”.