У понеділок провідний аналітик Apple передбачає, що компанія, швидше за все, випустить складаний iPhone у 2023 році. Екран пристрою буде більше, ніж у iPad mini.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

Аналітик TFI Securities Мінг-Чі Куо на основі галузевого дослідження заявив, що в 2023 року кількість складних iPhone досягне 15-20 мільйонів одиниць.

За словами Куо, нова модель, ймовірно, буде мати 8-дюймовий складаний OLED-дисплей. Це означає, що він може працювати як iPhone, і розвертатися в планшет, адже екран буде трохи більше, ніж 7,9-дюймовий дисплей на iPad mini.

“Складна модель тепер обов’язкове для всіх основних брендів смартфонів”, – сказав Куо.

Samsung, Huawei і Xiaomi представили свої моделі, хоча ціна як і раніше робить їх відносно недоступними для більшості споживачів. У Apple є деякі перешкоди, які їй, можливо, доведеться подолати. Наприклад, всі iPad від Apple підтримують функцію малювання за допомогою Apple Pencil. Але більшість складних телефонів не підтримують такий спосіб введення, оскільки їх екрани більш крихкі в порівнянні з екранами традиційних телефонів.

В Apple слова Куо поки ніяк не прокоментували.