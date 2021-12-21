21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) не обрала нового голову. Комісія повідомила про результати конкурсу, проте не проголосувала за затвердження результатів.

Про це стало відомо під час трансляції засідання конкурсної комісії.

Згідно з результатами конкурсу детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

За рішення про затвердження переможця не проголосували п’ятеро членів комісії від Верховної Ради: Олена Бусол (За майбутнє), Катерина Коваль (За майбутнє), Євген Соболь (Слуга народу), Богдан Романюк (Довіра) та Андрій Гуджал (ОПЗЖ).

При цьому, голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на 23 грудня. Вона аргументувала рішення технічним моментом — залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів. Та послалася на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке заблокувало обрання керівника САП.

“Якщо у нас є рішення суду, йдімо за рішенням суду”, – зазначила голова комісії.

Представники міжнародної спільноти висловили здивування формальною причиною та наполягли на повторному голосуванні, котре також виявилося безрезультатним.

Довідка. 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував конкурс на голову САП. Про це повідомили на сайті ОАСК. Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що конкурсна комісія, яка його ухвалила, була позбавлена відповідних повноважень. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому передавались дані повноваження.

“Враховуючи можливий суспільний інтерес до прийняття наведеного рішення, виходячи з обов’язку неупередженого здійснення правосуддя, констатує, що при прийнятті судових рішень, у тому числі у даній справі, визначальним для суду є дотримання Конституції та законів України, а не чиїхось забаганок, намірів, меморандумів тощо”, – зазначили в ОАСК.

Своєю чергою, на сайті Офісу президента України з’явився відповідний коментар одразу після оприлюднення рішення.