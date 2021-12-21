Про це стало відомо під час трансляції засідання конкурсної комісії.
Згідно з результатами конкурсу детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.
За рішення про затвердження переможця не проголосували п’ятеро членів комісії від Верховної Ради: Олена Бусол (За майбутнє), Катерина Коваль (За майбутнє), Євген Соболь (Слуга народу), Богдан Романюк (Довіра) та Андрій Гуджал (ОПЗЖ).
При цьому, голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на 23 грудня. Вона аргументувала рішення технічним моментом — залишився незатвердженим допуск до держтаємниці одного з кандидатів. Та послалася на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке заблокувало обрання керівника САП.
“Якщо у нас є рішення суду, йдімо за рішенням суду”, – зазначила голова комісії.
Представники міжнародної спільноти висловили здивування формальною причиною та наполягли на повторному голосуванні, котре також виявилося безрезультатним.
Довідка. 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував конкурс на голову САП. Про це повідомили на сайті ОАСК. Розглянувши справу, суд дійшов висновку, що конкурсна комісія, яка його ухвалила, була позбавлена відповідних повноважень. При цьому законодавчо не було визначено орган, якому передавались дані повноваження.
“Враховуючи можливий суспільний інтерес до прийняття наведеного рішення, виходячи з обов’язку неупередженого здійснення правосуддя, констатує, що при прийнятті судових рішень, у тому числі у даній справі, визначальним для суду є дотримання Конституції та законів України, а не чиїхось забаганок, намірів, меморандумів тощо”, – зазначили в ОАСК.
Своєю чергою, на сайті Офісу президента України з’явився відповідний коментар одразу після оприлюднення рішення.
“Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства”, – зазначили у повідомленні.
- Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Раніше голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.
- Також деякі депутати Європарламенту заявили про загрозу для безвізового режиму з Україною через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також там мають сумніви щодо підтримки України ЄС і МВФ.
- #Букви розповідали, що не так з обранням нового керівника антикорупційної прокуратури.
- Європейський Союз та Сполучені Штати Америки заявили, що від прозорості процесу відбору нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залежатиме підтримка нашої країни.
- У грудні стало відомо про те, що дипломати зі США, Великої Британії, Канади та Євросоюзу візьмуть участь у засіданні комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Після оприлюднення рішення ОАСК голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін прокоментував скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Він зазначив, що зрив конкурсу матиме катастрофічні наслідки що для чинної влади та учасників процесу, що для країни в цілому.