Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі “Громадського радіо”.

“Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники “Укрзалізниці” ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі”, – заявив міністр.