Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі “Громадського радіо”.
“Що стосується спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча б газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники “Укрзалізниці” ними користуватися, тому що такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі”, – заявив міністр.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 31 липня, в поїзді “Маріуполь — Київ” чоловік увірвався до купе, де їхала жінка з дитиною. Він побив її та намагався зґвалтувати.
- Ситуація з побиттям жінки у потязі сполученням “Маріуполь — Київ” вночі 31 липня перебуває на контролі органів операційного управління “Укрзалізниці”.
- Жертва нападу в потязі Маріуполь-Київ розповіла про свій стан.
- В “Укрзалізниці” заявили, що звільнять низку працівників, через недбалість яких чоловік проник до поїзда “Маріуполь – Київ”, побив пасажирку та спробував згвалтувати.