Як повідомив в коментарі #Буквам прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, Чичеріна не відвідувала Україну.

“Можу зазначити, що дана особа на пунктах паспортного контролю не з’являлася, відповідно державний кордон [України] вона не перетинала. Можу тільки додати, що дана особа перебуває у нас на контролі через порушення українського законодавства. Тому якби вона з’явилася на лінії паспортного контролю, їй відмовили б у в’їзді до України та поставили б у паспорт заборону на в’їзд на три роки”, — зазначив Демченко.

За словами прессекретаря ДПСУ, пост міг бути опублікований артисткою з метою провокації.

“Чому саме вона запостила у себе на сторінці місце перебування аеропорт “Бориспіль” можна тільки здогадуватися. Це може бути або якась провокація — або від неї, або від тих сил, що її підтримують”, — додав він.