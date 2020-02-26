Про це повідомляють #Букви.
Вранці в середу, 25 лютого, артистка опублікувала в Facebook фото, на якому вона, російський журналіст-пропагандист Семен Пегов та Ахра Авідзба, який воював за бойовиків “ДНР”, п’ють чай. Пост був доповнений підписом “Доброго ранку, Бориспіль” та геопоміткою “Boryspil International Airport”.
Як повідомив в коментарі #Буквам прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, Чичеріна не відвідувала Україну.
“Можу зазначити, що дана особа на пунктах паспортного контролю не з’являлася, відповідно державний кордон [України] вона не перетинала. Можу тільки додати, що дана особа перебуває у нас на контролі через порушення українського законодавства. Тому якби вона з’явилася на лінії паспортного контролю, їй відмовили б у в’їзді до України та поставили б у паспорт заборону на в’їзд на три роки”, — зазначив Демченко.
За словами прессекретаря ДПСУ, пост міг бути опублікований артисткою з метою провокації.
“Чому саме вона запостила у себе на сторінці місце перебування аеропорт “Бориспіль” можна тільки здогадуватися. Це може бути або якась провокація — або від неї, або від тих сил, що її підтримують”, — додав він.
- Нагадаємо, у вересні 2015 року російські виконавці Юлія Чичеріна та Вадим Самойлов, який грав в групі “Агата Крісті”, отримали з рук колишнього ватажка “ЛНР” Ігоря Плотницького орден за заслуги перед “республікою”.
- Пізніше Міністерство культури оприлюднило розширений список осіб, які за рішенням СБУ та РНБО становлять загрозу національній безпеці України. Серед них була і Юлія Чичеріна.