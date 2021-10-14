Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як сповіщалося, вчора, 13 жовтня, за узгодження української сторони поблизу позицій, залишених ЗСУ, мало відбуватися розмінування, необхідне для подальшого відкриття КПВВ “Золоте”.

Утім група озброєних осіб з пов’язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під виглядом проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ.

Оперативна група ЗСУ затримала одного з членів групи — Андрія Косяка, якого українські правоохоронці підозрюють у вбивстві, вчиненому у 2010 році.

“Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки”, — наголосили в СБУ.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, цей чоловік є учасником одного з підрозділів “6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР”.

Служба безпеки показала відео допиту затриманого бойовика. Під запис він розповідає, що є співробітником СЦКК. Також він каже, що зброю, яку мав при собі, взяв самовільно.

“Пістолет ПМ з обоймою взяв без відома керівництва”, — каже затриманий.

За інформацією СБУ, затриманий вступив до лав бандформування “Брянка СССР” у 2014-му році, потім “служив” у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині. Зокрема, обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Спецслужба показала відеозаписи, які було виявлено в телефоні затриманого. Серед іншого там містилися ролики, на яких можна побачити, як він та інші особи здійснюють обстріли українських позицій.

Слідчі СБУ повідомили бойовику про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.