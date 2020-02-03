Сяйво внутрішньої енергії. Ваше провокаційне самоствердження від офіційного автомобіля Ukrainian Fashion Week – бренду BMW.

Традиційно, два рази на рік BMW Україна підтримує ексклюзивним партнерством найголовнішу фешн-подію країни – Ukrainian Fashion Week, яка протягом останніх сезонів висвітлювала автомобільні новинки концерну.

З 1 по 5 лютого у стінах Мистецького Арсеналу на відвідувачів чекає спортивний автомобіль, що покликаний підкреслити сяйво внутрішньої енергії свого власника. Новий THE X6 – його технологічність в усіх аспектах дорівнює його спортивним характеристикам.

Нове покоління моделі розкриває свій справжній характер після заходу сонця –завдяки ексклюзивній решітці радіатора BMW Iconic Glow та “зоряному небу” з понад 15 000 світлодіодних елементів. Ці зорі сяють лише для вас.

Кожного сезону Ukrainian Fashion Week відкриває гостям нові тренди, підтримує інновації та береже традиції української модної індустрії, тим самим висловлюючи цінності бренду ВMW.