“Протестувальник у Буффало, якого штовхнула поліція, міг бути провокатором Антифа. 75-річного Мартіна Гуджино відтіснили … @OANN Я дивився, він впав сильніше, ніж його штовхнули … Чи може це бути підставою?” – написав Трамп.

Поліціянт у Буффало, (штат Нью-Йорк), штовхнув 75-річного активіста під час акції протесту в четвер.

Він спіткнувся, впав і вдарився головою об землю. Чоловік лежав нерухомо, кров текла з його вуха, а повз нього пройшли десятки поліціянтів.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET

— WBFO (@WBFO) June 5, 2020