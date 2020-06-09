Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.
“Протестувальник у Буффало, якого штовхнула поліція, міг бути провокатором Антифа. 75-річного Мартіна Гуджино відтіснили … @OANN Я дивився, він впав сильніше, ніж його штовхнули … Чи може це бути підставою?” – написав Трамп.
Поліціянт у Буффало, (штат Нью-Йорк), штовхнув 75-річного активіста під час акції протесту в четвер.
Він спіткнувся, впав і вдарився головою об землю. Чоловік лежав нерухомо, кров текла з його вуха, а повз нього пройшли десятки поліціянтів.
Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET
— WBFO (@WBFO) June 5, 2020
На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестантів у Вашингтоні.
- Всі четверо поліціянтів, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені.
- Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту.
- Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати департамент поліції.