Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

“Протестувальник у  Буффало, якого штовхнула поліція, міг бути провокатором Антифа. 75-річного  Мартіна Гуджино відтіснили … @OANN Я дивився, він впав сильніше, ніж його штовхнули … Чи може це бути підставою?” – написав Трамп.

Поліціянт у  Буффало, (штат Нью-Йорк), штовхнув 75-річного активіста під час акції протесту в четвер.

Він спіткнувся, впав і вдарився головою об землю. Чоловік лежав нерухомо, кров текла з його вуха, а повз нього пройшли десятки поліціянтів.

На тлі протестів та неоднозначної реакції президента республіканці засумнівалися, чи підтримають Трампа на виборах. Вже 7 червня перший сенатор-республіканець взяв участь в акціях протестах. Ним став сенатор від штату Юта Мітт Ромні, який приєднався до протестантів у Вашингтоні.