Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у Facebook.

Відомо, що вчора на Кримський півострів прибув ешелон військових складом 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на підконтрольній РФ території Донецької й Луганської областей.

Найближчим часом у Кремлі цих військових планують використати для здійснення провокацій у південних регіонах України. Хоча ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО. У повідомленні не виключають, що загарбник використає їх як “гарматне м’ясо”.

Зокрема цих осіб можуть використати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських ідей, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення. Також готуються провокації з численними жертвами використовуючи мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України.