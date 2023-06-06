Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через "страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ".

Джерело: Наталія Гуменюк в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Росіяни організували підрив частини конструкції (ГЕС) і вдаються до чергової карти техногенного шантажу з метою тиску на Сили оборони, на Україну в цілому. Не маючи наснаги більше чекати звідки ж піде той контрнаступ, вони прагнуть у такий спосіб спровокувати певну ситуацію”, – наголосила Гуменюк.

Також, як відзначила посадовиця, росіяни, усвідомивши, що накоїли, зараз самі евакуюються.

“Тому що першочергово страждає лівий берег річки Дніпро, так як він географічно нижчий і, відповідно, перша частина води – основне затоплення – припаде саме туди”, – пояснила Гуменюк.

Вона додала, що в Херсонській обласній держадміністрації знаходиться техногенний штаб та надаються рекомендації населенню – влада організовує евакуацію. Місцеві також мають змогу звернутися до військових, поліції – вони також нададуть всю потрібну інформацію.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Варто зауважити, перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський запевнив, що ситуація внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції складна, проте контрольована.

“Є розроблений завчасно евакуаційний маршрут, є місця розміщення людей. Зараз всі працюють єдиною командою і в посиленому режимі. Багато навантаження йде на ДСНС, поліцію, медичні заклади – вони готові до будь-яких наслідків”, – пояснив Соболевський.