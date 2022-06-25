Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на сьогоднішні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МО.

Як наголосили розвідники, у ніч на 25 червня з території Білорусі було завдано масованого ракетно-бомбового удару по території України. Безпосередньо з території Республіки Білорусь “працювали” російські бомбардувальники – шість Ту-22М3 – з яких випустили 12 крилатих ракет Х-22.

Запуск здійснювався з міста Петриков, що неподалік Мозиря та, орієнтовно, за 50-60 км до державного кордону України.

“Бомбардувальники злітали з аеропорту “Шайковка” Калузької області РФ. Далі через територію Калузької та Смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт “Шайковка” на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях”, – зазначили у розвідці.

У відомстві наголосили, що це вперше з 24 лютого 2022 року, авіаційний удар завдано з території Білорусі.

“Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника”, – зауважили у ГУР МО.

Розвідники додали, що напередодні стало відомо про прибуття до Мозиря російських диверсантів, які планують теракти у житлових будинках, школах та лікарнях.

У цих ймовірних терактах можуть звинуватити Україну, яка нібито таким чином помстилась за сьогоднішні масовані ракетні обстріли.