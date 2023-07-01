Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що підсанкційні російські активи в Україні продаватимуть через онлайн-аукціони "Прозорро. Продажі", а всі вилучені кошти будуть спрямовані на подолання наслідків збройної агресії РФ та відновлення економіки.

Джерело: Міністерство економіки України.

“Прозорро. Продажі” стане головним майданчиком з продажу вилучених російських активів. Це вкрай важливий напрямок розвитку реформи малої приватизації. Крім грошей, йдеться про відповідальність, яку повинен понести російський бізнес, який фінансує злочини, вчинені армією РФ в Україні”, – пояснила очільниця Мінекономіки.

Крім того, Юлія Свириденко повідомила, що уряд України працює над впровадженням великої приватизації.

За її словами, під час повномасштабної війни реформа малої приватизації вкрай актуальна та необхідна. Про це свідчить інтерес бізнесу до онлайн-аукціонів на “Прозорро. Продажі”. Лише за час повномасштабної війни від продажу об’єктів малої приватизації Україна заробила 2,8 млрд гривень.

Загалом за п’ять років реформи бюджети різних рівнів поповнилися на 14 мільярдів гривень. З молотка пішли майже п’ять тисяч державних та комунальних обʼєктів, які не використовувалися. На їхньому місці підприємці відкрили нові заклади, як-то готелі, кав’ярні, виробництва, а також створили робочі місця та платять податки.

Зокрема, міністерка економіки повідомила, що одним з перших російських активів, які продадуть через “Прозорро. Продажі” може стати добре відомий у Києві торговий центр “Ocean Plaza”. Дві третини акцій його донедавна належали російським олігархам, зокрема Аркадію Ротенбергу і його сину Ігорю. На початку червня уряд передав їх Фонду держмайна.

Своєю чергою, Фонд державного майна вже провів перереєстрацію корпоративних прав на державу. Тепер фахівці проводять інвентаризацію й актуалізують статутні документи.