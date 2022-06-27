Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під час обстеження завалів у Маріуполі було знайдено понад сотню тіл місцевих жителів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

У Маріуполі при обстеженні будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті проспекту Перемоги та бульвару Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування.

Окупанти не планують вилучати, ідентифікувати та поховати тіла загиблих, тож вони досі під завалами. Як відомо, російські окупанти руйнують будинки для того, щоб приховати докази своїх злочинів. Проте вони навіть не займаються пошуками загиблих у зруйнованих будинках. Якщо в будівлях залишались тіла загиблих, то їх разом зі сміттям викидають на сміттєвому полігоні.

Одначе, Андрющенко заявив, що в деяких інших місцях ексгумація продовжується. В пріоритеті двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації тут обробляють ями від запаху, але на вулицях і по дворах після ексгумацій оброблення не проводиться.