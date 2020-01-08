При РНБО України створений оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані літака МАУ.

Кабмін організував роботу зі встановлення причин трагедії, повідомляє Урядовий портал.

На місці аварії працює український консул.

“Наразі уточнюємо кількість пасажирів та членів екіпажу, які були на борту. За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу” – сказано в повідомленні. Досі ЗМІ писали про 180 осіб.