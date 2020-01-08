Кабмін організував роботу зі встановлення причин трагедії, повідомляє Урядовий портал.
На місці аварії працює український консул.
“Наразі уточнюємо кількість пасажирів та членів екіпажу, які були на борту. За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу” – сказано в повідомленні. Досі ЗМІ писали про 180 осіб.
- Боїнг 737-800 “Українських Міжнародних Авіаліній” вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в 6.12 ранку за місцевим часом і впав приблизно через вісім хвилин. Місцеві ЗМІ пишуть про те, що авіакатастрофа сталася через технічні труднощі. Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.
- Президент Зеленський перерва відпустку і повертається в Україну.