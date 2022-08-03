При в’їзді у Фінляндію у росіян конфіскують дрони та навігатори

У Фінляндії посилили перевірки для осіб, які прямують до Росії. Під час митних перевірок у них конфісковували дрони та навігатори.

Про це повідомило місцеве видання Yle.

Митна служба Фінляндії провела у пунктах перетину кордону посилені перевірки наприкінці липня. Близько 2,5 тисяч перевірок були щодо росіян. Близько сотні з них привели до додаткових заходів через санкції.

У туристів конфісковували товари, які можуть використати у промислових та військових цілях. Серед них були засоби навігації та дрони. Крім того, забирали предмети розкоші, бо їх експорт до Росії обмежено.

Фінська митниця та МЗС проводять дослідчу перевірку близько 20 справ. Вони стосуються пасажирського транспорту та, ймовірно, санкцій. Планується, що митниця й надалі зберігатиме посилений моніторинг.

Раніше російське видання lenta.ru писало, що росіяни скаржилися через заборону вивозити з Євросоюзу товари, дорожчі за 300 євро. За словами співрозмовниці видання, телефони, практично будь-яка техніка, ґаджети, біноклі, дрони вважаються “предметами розкоші”. Відповідні служби також змушували громадян РФ викидати продукти та напої на кордоні.