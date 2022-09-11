Про це повідомляє Стратком ЗСУ.
Фактично російські військові залишили на позиціях документи, котрі допоможуть ідентифікувати окупантів.
“російські військові з в/ч 06414 (7-й омсп, ппд – калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах”, – йдеться у повідомленні.
У повідомленні також наголосили, що завдяки цим книгам обліку кожний росіянин буде знайдений і не уникне правосуддя.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.
- Британські розвідники наголосили, що звільнення від окупантів Куп’янська (Харківська область) стане для росіян значним ударом, адже це місто розташоване на шляху постачання до лінії фронту на сході.
- На Харківщині українські сили прорвали російські позиції до 70 км вглиб. Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області.
- З початку вересня ЗСУ звільнили від окупантів вже близько 2 тисяч квадратних кілометрів території України.