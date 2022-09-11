Спішно залишаючи позиції у селі Нова Гусарівка, Ізюмського району на Харківщині, російські військові полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ.

Фактично російські військові залишили на позиціях документи, котрі допоможуть ідентифікувати окупантів.

“російські військові з в/ч 06414 (7-й омсп, ппд – калінінград) настільки швидко тікали з с.Нова Гусарівка, Ізюмського району Харківської області, що полишали всі свої книги та списки особового складу, детальні записи, документи й записники, та навіть фото своїх близьких у блокнотах”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні також наголосили, що завдяки цим книгам обліку кожний росіянин буде знайдений і не уникне правосуддя.