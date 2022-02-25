Приблизно 800 окупантів протягом доби загинули на українських землях

Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Станом на 3 годину ночі 25 лютого також противник поніс такі втрати:
7 літаків;
6 гелікоптерів;
Понад 30 танків;
130 одиниць бронетанкової техніки ворога.
Втрати особового складу противника орієнтовно – 800 осіб.
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