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24 лютого

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Приблизно 800 окупантів протягом доби загинули на українських землях

В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.

П’ятниця, 25 лютого 2022, 04:51
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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Станом на 3 годину ночі 25 лютого також противник поніс такі втрати:

7 літаків;

6 гелікоптерів;

Понад 30 танків;

130 одиниць бронетанкової техніки ворога.

Втрати особового складу противника орієнтовно – 800 осіб.

  • Нагадаємо, глава Сумської обласної державної адміністрації, керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що військова техніка росіян направилася з Сум до Києва.
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Теги: війна, окупант, російсько-українська війна

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