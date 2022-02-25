Приблизно 800 окупантів протягом доби загинули на українських землях

В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Станом на 3 годину ночі 25 лютого також противник поніс такі втрати:

7 літаків;

6 гелікоптерів;

Понад 30 танків;

130 одиниць бронетанкової техніки ворога.

Втрати особового складу противника орієнтовно – 800 осіб.