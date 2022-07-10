Прибирання катівні та допити: син голови Запорізької РВА про російський полон

Про це Владислав Буряк повідомив журналістам телеканалу ТВ-5.
Перші чотири дні Владислав перебував у стресі, тож відмовлявся від води та їжі. Помитись та виправити речі росіяни дозволили лише через кілька тижнів.
“У мене питали чи маю я відношення до війни, до зброї, брав зброю, стріляв. Але я одразу відповідав, що я нейтральна людина”, – пояснив юнак.
За його словами, найбільший страх був, коли він сидячи у камері, чув як допитують інших людей. В його обов’язки входило прибирати”катівню”, тож хлопець добре запам’ятав наслідки допитів росіянами.
“Я запам’ятав момент, коли входжу у цю кімнату, людина просто висить на стелі підвішена дротами, крапає кров, все на підлозі у крові. У них питали, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів – тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув”, – зазначив він.
Водночас до Буряка тортури не застосовували, потрапивши у полон, він одразу зрозумів, що має поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що йому пропонують. Він намагався стати “невидимим”.
Про викрадення Влада стало відомо 17 квітня, про це повідомив голова РВА Олег Буряк у відеозверненні. Російські окупанти викрали хлопця на блокпосту у Василівці під час евакуації. Вже 22 квітня Олег Буряк зазначив, що росіяни викрали сина через відео зі зверненнями до родин російських військовополонених, котре залишилось на телефоні Влада після перегляду.
- Нагадаємо, окупанти вбили офіцера-десантника, кандидата психологічних наук, підполковника поліції Віталія Лапчука, який із перших днів вторгнення РФ вступив до лав херсонської ТрО. За словами дружини, попередньо її чоловіка катували.
- Генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомляла, що п’ятеро солдатів РФ та троє вагнерівців причетні до вбивства родини старости села Мотижин.
- 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук — він загинув через тортури з боку російських окупантів.
- 3 травня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про випадки катування українських військових, які потрапили до російського полону.