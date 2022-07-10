Прибирання катівні та допити: син голови Запорізької РВА про російський полон

Син голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка, 16-річний Владислав розповів про 48 днів полону, котрі він провів в одиночній камері СІЗО у Василівці. За словами хлопця, на вулицю дозволяли виходити лише раз на день на 10-15 хвилин.

Про це Владислав Буряк повідомив журналістам телеканалу ТВ-5.

Перші чотири дні Владислав перебував у стресі, тож відмовлявся від води та їжі. Помитись та виправити речі росіяни дозволили лише через кілька тижнів.

“У мене питали чи маю я відношення до війни, до зброї, брав зброю, стріляв. Але я одразу відповідав, що я нейтральна людина”, – пояснив юнак.

За його словами, найбільший страх був, коли він сидячи у камері, чув як допитують інших людей. В його обов’язки входило прибирати”катівню”, тож хлопець добре запам’ятав наслідки допитів росіянами.

“Я запам’ятав момент, коли входжу у цю кімнату, людина просто висить на стелі підвішена дротами, крапає кров, все на підлозі у крові. У них питали, де знаходилася зброя. Застосовувалися до полонених негуманні методи допитів – тортури (биття струмом, побиття). Я все бачив і чув”, – зазначив він.

Водночас до Буряка тортури не застосовували, потрапивши у полон, він одразу зрозумів, що має поводитися спокійно, стримано по можливості, і погоджуватися на все, що йому пропонують. Він намагався стати “невидимим”.

Про викрадення Влада стало відомо 17 квітня, про це повідомив голова РВА Олег Буряк у відеозверненні. Російські окупанти викрали хлопця на блокпосту у Василівці під час евакуації. Вже 22 квітня Олег Буряк зазначив, що росіяни викрали сина через відео зі зверненнями до родин російських військовополонених, котре залишилось на телефоні Влада після перегляду.