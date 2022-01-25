Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу за підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони вчора, 24 січня.

Про це повідомили в Офісі голови держави.

“В Офісі Президента відбулося чергове засідання РНБО, на якому йшлося про ситуацію на сході України, в енергетичному секторі, а також протидію COVID-19. Про підсумки засідання – у зверненні Володимира Зеленського”, – йдеться у повідомленні.

У своєму зверненні президент заявив, що “підсумком саме цього засідання є не гучні рішення для медіапростору, а важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян”.

“Вони звучать просто: Все під контролем, причин для паніки немає”, – сказав Зеленський.

Він заявив, що першим питанням засідання була ситуація на сході України, другим – питання енергетики. Президент заспокоїв українців та заявив, що в Україні достатньо енергоносіїв для успішного проходження опалювального періоду.

“Можемо констатувати, що спокійно пройдемо весь цей опалювальний сезон. Газу в підземних сховищах достатньо, запасів вугілля – достатньо, на електростанціях і в портах вони перевищили вже 1 мільйон тонн. Щодня завдяки ритмічним поставкам, зокрема залізницею та морем, вони зростають. Одним словом, приводів для оптимізму достатньо”, – сказав президент України.

Міністр оборони Олексій Резніков доповів щодо впровадження закону про основи національного спротиву, який набув чинності 1 січня 2022 року. Згідно з документом відбувається формування першої черги сил територіальної оборони в умовах мирного часу.

“Згідно з приписами закону, чисельність ЗСУ збільшена на 11 тисяч, з яких 10 тисяч – це сили територіальної оборони, а одна тисяча – Сили спеціальних операцій, які мають забезпечити рух опору”, – сказав Олексій Резніков на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, сформовано командування територіальної оборони, чотири управління та відповідні батальйони. Крім того, буде створено 25 бригад територіальної оборони.

Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний доповів про готовність ЗСУ до виконання завдань із захисту держави. Також було заслухано доповідь міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо співпраці з міжнародними партнерами України.

Голова Служби безпеки Іван Баканов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповіли про стан внутрішньої безпеки країни.