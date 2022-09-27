В ЄС розслідують причини витоки газу на "Північному потоці-1" і не запущеному в роботу "Північному потоці-2". Не виключена можливість диверсії.

Про це повідомило Reuters.

Можливість проведення диверсії не виключили фахівці та у РФ. Про витоки в трубопроводі “Північний потік-1” стало відомо незадовго після того, як аварію зафіксували на сусідньому трубопроводі “ПП2”. Щодо інциденту звітувала морська влада Швеції.

“Є деякі ознаки того, шо це навмисне пошкодження. Ви повинні запитати: кому це вигідно?” – заявило джерело в європейських службах безпеки.

Жоден з трубопроводів не транспортував газ із Росії до Європи, коли стало відомо про інцидент. Проте пошкодження зведуть нанівець можливість відновлення постачання до зими.

Оператор мережі Nord Stream AG заявив, що руйнування є безпрецендентними. Аварії сталися в один день на трьох нитках морських газопроводів.

Зазначимо, що наприкінці літа Росія вирішила повністю припинити газопостачання “ПП1”. У РФ заявляли, що причиною стали “технічні проблеми”, але в Європі вважали це відмовкою.

З початку російського вторгнення в Україну Москва використовує трубопроводи для енергетичного шантажу. Зокрема Кремль зменшив постачання газу до Європи через “Північний потік-1”. Натомість другий трубопровід так і не було запущено через санкційний тиск.