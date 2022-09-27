Про це повідомило Reuters.
Можливість проведення диверсії не виключили фахівці та у РФ. Про витоки в трубопроводі “Північний потік-1” стало відомо незадовго після того, як аварію зафіксували на сусідньому трубопроводі “ПП2”. Щодо інциденту звітувала морська влада Швеції.
“Є деякі ознаки того, шо це навмисне пошкодження. Ви повинні запитати: кому це вигідно?” – заявило джерело в європейських службах безпеки.
Жоден з трубопроводів не транспортував газ із Росії до Європи, коли стало відомо про інцидент. Проте пошкодження зведуть нанівець можливість відновлення постачання до зими.
Оператор мережі Nord Stream AG заявив, що руйнування є безпрецендентними. Аварії сталися в один день на трьох нитках морських газопроводів.
Зазначимо, що наприкінці літа Росія вирішила повністю припинити газопостачання “ПП1”. У РФ заявляли, що причиною стали “технічні проблеми”, але в Європі вважали це відмовкою.
З початку російського вторгнення в Україну Москва використовує трубопроводи для енергетичного шантажу. Зокрема Кремль зменшив постачання газу до Європи через “Північний потік-1”. Натомість другий трубопровід так і не було запущено через санкційний тиск.
- У морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції та Данії. Наразі не зрозуміло, чим вони можуть бути спричинені.
- Російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- РФ мала намір закрити основний газопровід Nord Stream у середу, 31 серпня, на технічне обслуговування, змусивши Європу знову здогадуватися про те, чи відновиться постачання, оскільки температура падає, попит на паливо зростає.