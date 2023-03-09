Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник голови Львівської обласної адміністрації Андрій Годик.
За його словами, на Львівську область росіяни запустили 4 ракети. Усі їх збили сили ППО, про що повідомили у повітряному командуванні “Захід”.
Однак що стало причиною падіння російської ракети на житловий масив у Золочівському районі – поки що невідомо.
“Чи це було некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи падіння внаслідок збиття нашою ППО – зможемо визначити тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків військових і правоохоронців”, – сказав Годик.
Водночас він наголосив, що на будинки впала саме російська ракета, адже саме її уламки ідентифікувала слідчо-оперативна група.
Львівський чиновник додав, що сподівається, що кількість жертв більше не зростатиме, адже, за даними сусідів та родичів загиблих, у будинках проживало 5 осіб, тіла яких вже виявили під завалами.
Як відомо, близько 8 години ранку голова Львівської ОВА зазначав, що у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.
Тоді займання, що виникло внаслідок обстрілу, знищило три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.
- Всю ніч 9 березня війська РФ завдавали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено 81 ракету та 8 безпілотників. Частину із них знищено силами ППО.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що 9 березня 2023 року територію України вперше обстріляли такою кількістю різних типів ракет.