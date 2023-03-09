У ніч на 9 березня війська РФ здійснили черговий масований ракетний обстріл України. Кілька ворожих ракет було скеровано на Львівщину, що призвело до загибелі 5 осіб. Водночас у місцевій ОВА запевняють, що всі ворожі об'єкти, які потрапили у повітряний простір Львівщини, було збито. Чому відбулось падіння російської ракети на житлові будинки – встановлюється.

Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник голови Львівської обласної адміністрації Андрій Годик.

За його словами, на Львівську область росіяни запустили 4 ракети. Усі їх збили сили ППО, про що повідомили у повітряному командуванні “Захід”.

Однак що стало причиною падіння російської ракети на житловий масив у Золочівському районі – поки що невідомо.

“Чи це було некоректне наведення терористичними військами ракети, чи це похибка самої ракети, чи падіння внаслідок збиття нашою ППО – зможемо визначити тільки після завершення первинних слідчо-оперативних дій і висновків військових і правоохоронців”, – сказав Годик.

Водночас він наголосив, що на будинки впала саме російська ракета, адже саме її уламки ідентифікувала слідчо-оперативна група.

Львівський чиновник додав, що сподівається, що кількість жертв більше не зростатиме, адже, за даними сусідів та родичів загиблих, у будинках проживало 5 осіб, тіла яких вже виявили під завалами.

Як відомо, близько 8 години ранку голова Львівської ОВА зазначав, що у Золочівському районі російська ракета впала у житловій зоні. У момент падіння ракети люди перебували у себе вдома.

Тоді займання, що виникло внаслідок обстрілу, знищило три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.