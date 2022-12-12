Про це інформує Reuters.
“Вони (Росія) готові використовувати старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому”, — сказав чиновник на умовах анонімності.
Сполучені Штати звинувачують Росію в тому, що вона звертається до Ірану та Північної Кореї за додатковою вогневою потужністю, оскільки РФ вичерпує свої регулярні поставки боєприпасів.
Високопоставлений військовий чиновник США оцінив, що Росія використає свої повністю придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року, якщо не вдасться до іноземних постачальників і старіших запасів.
“Ми оцінюємо таку інтенсивність обстрілів, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси з точки зору того, що ми б назвали повністю справними артилерійськими та ракетними боєприпасами. Ймовірно, вони могли б робити це до початку 2023 року”, – сказав чиновник.
За його словами, використання старого озброєння пов’язане з ризиком несправності останнього.
“Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що або вони відразу вибухнуть або вибухнуть коли приземляться”, — сказав чиновник.
Іран передав безпілотники Росії для використання в Україні, заявили представники США та України. Москва також намагається отримати сотні балістичних ракет від Ірану та пропонує Тегерану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки натомість, заявив у п’ятницю представник Британії в ООН.
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