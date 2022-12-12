За словами Росія через спалення усіх запасів на десятому місяці широкомасштабного вторгнення використовує боєприпаси з десятиліттям давності з високим рівнем відмов. Придатних до використання запасів у Росії є до 2023 року.

Про це інформує Reuters.

“Вони (Росія) готові використовувати старі боєприпаси, деякі з яких були вироблені понад 40 років тому”, — сказав чиновник на умовах анонімності.

Сполучені Штати звинувачують Росію в тому, що вона звертається до Ірану та Північної Кореї за додатковою вогневою потужністю, оскільки РФ вичерпує свої регулярні поставки боєприпасів.

Високопоставлений військовий чиновник США оцінив, що Росія використає свої повністю придатні запаси боєприпасів до початку 2023 року, якщо не вдасться до іноземних постачальників і старіших запасів.

“Ми оцінюємо таку інтенсивність обстрілів, з якою Росія використовує свої артилерійські та ракетні боєприпаси з точки зору того, що ми б назвали повністю справними артилерійськими та ракетними боєприпасами. Ймовірно, вони могли б робити це до початку 2023 року”, – сказав чиновник.