Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що Євген Пригожин і Рамзан Кадиров 6 травня 2023 року оприлюднили інформацію про намір, щоб чеченські війська “Ахмат” замінили найманців ПВК “Вагнер” в Бахмуті 10 травня.

Пригожин опублікував листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу 6 травня, в якому йшлося про передачу позицій, зайнятих ПВК “Вагнер”, підрозділам “Ахмат” 10 травня, оскільки, за словами очільника приватної військової компанії, у “Вагнер” повністю вичерпаний бойовий потенціал.

Крмі того, Пригожин переконаний, що силам “Ахмат” вдасться захопити решту 2,5 квадратних кілометрів Бахмута, які залишаються під контролем України. Кадиров, своєю чергою, написав лист президенту Росії Володимиру Путіну, у якому запевнив про свою спроможність взяти Бахмут.

Зазначено, що рішення Пригожина передати відповідальність за Бахмут підрозділам Кадирова виключає участь російських повітряно-десантних військ (ВДВ), які вже задіяні на північному та південному флангах “Вагнер” навколо Бахмута, представляючи битву за місто Донецької області суто як “вагнерівську” чи відтепер “ахматову” – відповідальність.