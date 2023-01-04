Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається виправдати відсутність просування окупантів у Бахмуті та хоче звинуватити у відсутності прогресу російське міністерство оборони.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Експерти зазначили, що 3 січня російське пропагандистське видання РИА Новости опублікувало інтерв’ю Пригожина, яке він дав 31 грудня. У ньому Пригожин визнає, що його вагнерівці не можуть прорвати українську оборону Бахмуті.

Він також наголосив, що наступальна операція у Бахмуті дуже виснажлива, адже кожен будинок місті це “фортеця”, а ЗСУ мають оборонні рубежі кожні 10 метрів. Щоб досягти успіху, додав очільник ПВК “Вагнер”, росіяни повинні розчищати будівлю за будівлею.

В ISW наголосили, що такі заяви – важливий перелом для Пригожина, який вперше визнав, що його підопічні не мають успіху у Бахмуті, тоді як ще у жовтні Пригожин заявляв, що росіяни начебто щоденно просуваються на 100-200 метрів вперед.

У грудні Пригожин проводив інформаційні операції у яких стверджувалось, що вагнерівці досягли прогресу у Бахмуті виключно своїми силами, без допомоги інших російських елементів.

“Ймовірно, Пригожин ставить інформаційні умови, щоб звинуватити міноборони Росії чи російську промислову базу у тому, що вагнерівцям не вдалось захопити Бахмут. Солдати групи “Вагнера” повідомили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські лінії в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів і запасів 100-мм снарядів під час, ймовірно, сценарного фрагмента ролика”, – наголосили аналітики.

Ця заява, резюмували в ISW, має на меті звільнити вагнерівців та Пригожина від подальшої особистої відповідальності за нездатність захопити Бахмут через проблеми з розподілом ресурсів.