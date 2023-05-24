Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що українські військові є одними із "найсильніших" у світі та зауважив, що мета РФ – "демілітаризувати" Україну – не має успіху.

Джерело: CNN з посиланням на інтерв’ю Пригожина російському блогеру Костянтину Долгову.

За словами Пригожина, його найманці із ПВК “Вагнер” є найсильнішими бійцями. Водночас він визнав, що українці ведуть жорсткий бій, насамперед у Бахмуті.

Він додав, що українці – “високоорганізовані, добре навчені та мають найвищий рівень інтелекту, вони однаково успішно можуть керувати будь-якою військовою системою, радянською чи натівською”.

Пригожин додав, що з власного досвіду може судити про потужність армій різних країн, відтак наголосив, що вагнерівці – “найкраща армія у світі”.

“Після неї, звичайно, я повинен сказати, що це повинна бути російська армія, щоб бути політкоректним, але я вважаю, що українці сьогодні є однією з найсильніших армій у світі”, – сказав Пригожин.

В інтерв’ю Пригожин також зазначив, що в боях за Бахмут загинуло понад 10 тисяч вагнерівців, і визнав, що Росія не досягла великих успіхів у своїй меті “демілітаризації України”.

“На початку спецоперації у них (українців) було, скажімо, 500 танків, а зараз у них 5 тисяч танків, і якщо тоді вміло воювати лише 20 тисяч осіб, то зараз є 400 тисяч, які вміють воювати. Тож як ми її демілітаризували? Схоже, ми зробили навпаки, мілітаризували”, – сказав він Долгову.